O último sopro, segundo Geoff Dyer

Para além de romancista, o inglês Geoff Dyer (n. 1958) é um dos mais originais "ensaístas" (chamemos-lhe assim, porque os textos que escreve são de um género indefinível) cujos temas vão desde o jazz à literatura, passando pelas viagens, pela fotografia e pelo cinema. Em Portugal, é sobretudo conhecido por um "roteiro de viagens e aventuras que procuram a nossa experiência (e não o contrário, atenção)" com o inesperado título Yoga para Pessoas Que não Estão para Fazer Yoga (Quetzal, 2019).

Os Últimos Dias de Roger Federer e outros finais Autoria: Geoff Dyer

Trad.: Bruno Vieira Amaral

Edição: Quetzal

382 págs.; 17,91 €

Já nas livrarias

Por estes dias foi publicado um conjunto de muitos pequenos textos (bastas vezes escritos com humor): Os Últimos Dias de Roger Federer e outros finais. Deixa-se a nota, sobretudo aos fãs do tenista suíço, que o título é enganador - Federer é apenas um dos muitos "personagens" sobre os quais Dyer tece considerações. É sobretudo um livro sobre o final, o fim, seja de um tempo de vida, de um tempo de trabalho, de uma obra artística, de uma capacidade, de uma carreira mais ou menos bem-sucedida. É um livro sobre as coisas que acabam. "Haverá inevitavelmente um último livro, como há um último amante, uma última Primavera, mas nenhum sinal para que o saibamos", escreveu Annie Ernaux em Memória de Rapariga. Porque: Isto passa! Tudo passa! Porque a vida chega ao fim.

Geoff Dyer conta várias histórias no seu jeito informado e culto, irónico e inteligente, e fala-nos das últimas obras ou das obras tardias de escritores, músicos, desportistas, pintores e filósofos - como Nietzsche em Turim, quando "já não estava a jogar com o baralho todo" e acreditava que lhe bastava desejar algo para que esse desejo lhe fosse concedido. E faz a ligação com o que Henry Miller conta no final de O Colosso de Maroussi, em que é levado a um adivinho em Atenas que o informa de que lhe está reservado um "destino extraordinário". Miller não fica surpreendido mas assustado com a capacidade de o adivinho o prever; e ao escrever sobre esse encontro, confessa viver aterrorizado com isso, pois "basta-me desejar uma coisa e os meus desejos são-me concedidos".

Mas não apenas de escritores e de pintores se contam histórias mais ou menos longas - isto para além das muitas histórias do ténis, das suas estrelas e dos seus lugares míticos - mas também das últimas canções de bandas musicais como os The Doors, das sucessivas reinvenções das antigas músicas de Bob Dylan, dos últimos quartetos de Beethoven, ainda de Wagner, ou das derradeiras melodias de John Coltrane.

A atravessar todo o livro, como que a pontuar a prosa brilhante e a sagacidade mordaz de Dyer, há um lado diarístico de que ele não consegue descolar - talvez por fazer disso uma grande componente do seu estilo - e isto é o menos conseguido do livro.