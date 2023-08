Consubstancial, Hossana e Litúrgico

A Glória pousou o gato no parapeito quando viu a máquina de escrever, no chão, junto à secretária da irmã gorda. Será que a Sãozinha andava a aprender a usar aquilo? Para quê?

Quando entraram no quarto da irmã gorda, a Maria do Rosário, nervosa e tremente, perguntou: O que vamos fazer, Glória?, e a Glória respondeu que iam ver o que se passava no quarto da irmã, que era um lugar frequentado às escondidas pela Sãozinha, não queria ir embora sem ficar a saber o que ela fazia ali enquanto as meninas se penduravam nos pinheiros nas tardes de domingo.