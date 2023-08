Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush: história de uma mãe de Guantánamo

Uma história alemã, ou mais rigorosamente turca-alemã, das consequências imediatas do 11 de Setembro, e baseada em factos reais: a luta de uma mãe, turca residente em Bremen, pela libertação do filho, capturado no Paquistão e levado para Guantánamo sem qualquer espécie de acusação concreta. O foco está todo nessa Rabiye Kurnaz que o título do filme põe a desafiar o então presidente dos Estados Unidos. Ela, interpretada pela actriz Meltem Kaptan, encarna uma figura de mãe, impulsiva e sanguínea, que é tão universal, tão popular, que várias vezes nos lembramos de personagens similares encenadas num cinema, o italiano, que não tem nada a ver nem com a Turquia nem com o Norte da Alemanha, e é a força que sustenta o filme todo.

