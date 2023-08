Incêndio em casa de férias em França causa nove mortos

Casa servia como residência de Verão para pessoas com deficiência. Há ainda dois desaparecidos, segundo as autoridades.

Nove pessoas morreram e duas foram dadas como desaparecidas após um incêndio que destruiu uma casa de férias para pessoas com deficiências no Leste de França, enquanto outras 17 outras foram retiradas do local, informaram as autoridades locais.

O incêndio começou por volta das 6h30 (menos uma hora em Lisboa), numa casa de férias na cidade de Wintzenheim, cerca de 70 km a sul de Estrasburgo.

“Nove corpos foram localizados, duas pessoas ainda estão desaparecidas”, disse à imprensa o tenente-coronel Philippe Hauwiller, que chefiou as operações de resgate.

A primeira-ministra Élisabeth Borne disse que se estava a dirigir para o local. “Os meus pensamentos estão com as vítimas e os seus entes queridos”, publicou Borne nas redes sociais. O Presidente Emmanuel Macron falou de uma “tragédia”.

Antes, o ministro do Interior francês, Gerald Darmanin, escreveu na rede social X (antigo Twitter) que ao “início desta manhã ocorreu um incêndio numa instalação para pessoas com deficiências" na cidade de Wintzenheim, perto da fronteira com a Alemanha.

"Apesar da rápida e corajosa intervenção do corpo de bombeiros, foram relatadas várias vítimas”, declarou o ministro, acrescentando que as operações de resgate ainda estavam em andamento.

A administração local da região do Alto Reno declarou, num comunicado, que 17 pessoas foram retiradas do local, incluindo uma pessoa que foi depois transportada para o hospital numa situação de “emergência relativa”.

O corpo de bombeiros destacou 76 elementos e quatro carros combater o incêndio, assim como quatro ambulâncias para atender as vítimas. Quarenta polícias também foram deslocados para o local do incidente.

O fogo foi rapidamente controlado, mas mais de metade do edifício ficou destruído, referiu o comunicado da administração local da região do Alto Reno.