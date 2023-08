Sonic Blast: a riffalhada do costume, este ano com Thurston Moore e mais tuaregue

A 11.ª edição do festival minhoto, a segunda em Âncora, acontece entre esta quinta-feira e sábado. Thurston Moore, sr. Sonic Youth, é quem se sobressai no festival que privilegia o stoner e doom.

Ricardo Rios diz não saber se “mágoa” é a palavra certa, mas não esconde que não foi um processo indolor retirar o Sonic Blast de Moledo. Esta aldeia no concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo, acolheu o festival que o programador criou com a companheira Telma Cunha em 2011, e que celebra diferentes vertentes periféricas do rock e metal, durante nove anos. Mas queixas relacionadas com o ruído obrigaram a organização a procurar uma nova casa para a décima edição. Foi na vizinha Âncora que, depois da interrupção provocada pela pandemia, o festival celebrou, no Verão passado, esse aniversário redondo.