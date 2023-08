Eleições/Madeira: Secretário-geral do PSD regional diz que “não há vitórias fáceis”

O secretário-geral do PSD/Madeira, José Prada, afirmou esta terça-feira que "não há vitórias fáceis" e garantiu que os candidatos da coligação "Somos Madeira" (PSD/CDS-PP) farão "tudo para convencer os madeirenses" até às eleições regionais de 24 de Setembro.

"Não há vitórias fáceis. É por isso mesmo que eu digo que ambos os partidos da coligação estão mobilizados para uma vitória e as vitórias só valem no dia das eleições, quando fecham as urnas", disse o dirigente social-democrata.

José Prada falava aos jornalistas à porta do Tribunal do Funchal, após a entrega da lista candidata pela coligação PSD/CDS "Somos Madeira" às eleições legislativas regionais de 24 de Setembro, que é encabeçada pelo actual presidente do executivo regional, Miguel Albuquerque, com o líder centrista madeirense e secretário regional da Economia, Rui Barreto, em segundo lugar.

"Faremos tudo, até lá, para convencer os madeirenses que devem votar na coligação "Somos Madeira"", declarou, acrescentando que aquela é a "única lista capaz de representar todos os madeirenses no parlamento regional".

O secretário-geral da estrutural regional do PSD, que é também candidato a deputado, referiu que a coligação "Somos Madeira" pretende manter o rumo de "estabilidade, progresso e desenvolvimento" da região autónoma.

"É [uma lista] constituída por candidatos a deputados de todas as freguesias e de todos os concelhos, que estão mobilizados para uma grande vitória no dia 24 de Setembro", disse, reiterando que "as eleições só são ganhas no dia das eleições".

Nos primeiros 34 lugares da lista da coligação "Somos Madeira" constam 30 elementos do PSD, dos quais dez são novos, e quatro do CDS-PP.

Os centristas suportam o Governo Regional em coligação com o PSD desde 2019, quando os social-democratas perderam pela primeira vez a maioria absoluta, elegendo 21 deputados, num total de 47 que compõem o parlamento regional.

O líder do CDS-PP e secretário regional da Economia, Rui Barreto, surge em 2.º lugar na lista, encabeçada pelo presidente do PSD e chefe do executivo regional, Miguel Albuquerque, onde constam também os centristas José Manuel Rodrigues, actual presidente da Assembleia Legislativa (15.º lugar), Lopes da Fonseca (23.º) e Gonçalo Pimenta, presidente da empresa pública Madeira Parques (31.º).

O número três da coligação PSD/CDS-PP é José Luís Nunes, actual presidente da Assembleia Municipal do Funchal, a mais importante autarquia da região.

Nas eleições regionais de 22 de Setembro de 2019, o PSD perdeu a maioria absoluta na Assembleia Legislativa Regional da Madeira, que detinha desde 1976, e formou um Governo de coligação com o CDS-PP (três deputados). Nesse acto eleitoral, o PS elegeu 19 deputados, o JPP três e o PCP um.