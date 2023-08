Há mil euros para novos talentos na Mostra Nacional de Jovens Criadores

As candidaturas para a Mostra Nacional Jovens Criadores de 2023 estão abertas. O concurso criado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e organizado pelo Gerador tem como objectivo apoiar jovens criadores de 15 áreas artísticas: arte digital, artes têxteis, cruzamento disciplinar, escultura, fotografia, ilustração, pintura, cinema, dança, gastronomia, humor, literatura, moda, música e teatro.

Para a mostra serão seleccionadas oito obras por categoria mas apenas a vencedora receberá mil euros. O prazo de inscrição termina a 6 de Setembro, às 20h. Podem participar cidadãos portugueses ou estrangeiros residentes em Portugal, até aos 30 anos.

Para se candidatar ao concurso é preciso preencher um formulário online. Cada pessoa ou grupo pode apresentar apenas uma proposta e os vencedores de edições passadas não podem participar. O regulamento completo pode ser consultado aqui.

Para a maioria das áreas artísticas os grupos podem ter até três elementos, com a excepção das categorias de música, teatro e dança, que podem ter até oito pessoas envolvidas. Nos projectos colectivos deve ser identificado um porta-voz.

As candidaturas vão ser avaliadas por um painel de 45 júris, do qual fazem parte Hugo Van Der Ding, no humor, Clara Não na ilustração, Gonçalo M. Tavares na literatura e Eduardo Abbondanza, na categoria de moda.

Todos os trabalhos seleccionados vão poder ser conhecidos em Vila do Conde, onde serão também anunciados os vencedores.

Texto editado por Renata Monteiro.