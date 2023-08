Vila Galé estreia-se nos Açores: novo hotel de São Miguel em antigo hospital

O Vila Galé conta com a sua primeira unidade hoteleira nos Açores, localizada na cidade de Ponta Delgada, no edifício do antigo hospital, investimento de 15 milhões de euros que criou 48 postos de trabalho, informou o grupo.

O Vila Galé Collection São Miguel, o primeiro hotel do grupo nos Açores, está a funcionar desde 1 de Junho, resultando da reabilitação de parte do edifício onde antigamente funcionava o Hospital de São Francisco, numa parceria em regime de direito de superfície por 40 anos, renovável, com a Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada, segundo o grupo.

A unidade de charme no Campo de São Francisco tem 92 quartos de diferentes tipologias, dois restaurantes com serviço buffet e à carta onde se destaca a gastronomia regional, dois bares, piscina exterior, Spa & Wellness com piscina interior e salas para massagens e tratamentos estéticos, e ainda salas para eventos.

Dispõe igualmente de um clube com actividades para crianças, acessos para pessoas com mobilidade reduzida e estacionamento.

O grupo Vila Galé sublinha, em comunicado de imprensa enviado à agência Lusa, que se trata de "uma unidade temática, dedicada à história dos Açores e das comunidades açorianas no mundo e à evolução da aviação".

Este novo hotel gerou 48 postos de trabalho e será oficialmente inaugurado em 16 de Setembro.

O presidente da Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida, sublinha a pretensão em expandir até aos Açores as suas unidades hoteleiras, justificando que o arquipélago açoriano "era a única grande região de turismo em Portugal" onde o grupo ainda "não marcava presença".

"Finalmente, foi possível concretizar esse projecto. Por isso, e tal como já vem sendo nossa imagem de marca, fizemos mais um hotel temático, desta vez homenageando o arquipélago e os açorianos. E pretendemos que atraia não só turistas, mas também que seja aberto e convidativo para a toda a comunidade local de São Miguel", realça o responsável, citado no comunicado.

Jorge Rebelo de Almeida destaca, ainda, que a nova unidade está instalada num edifício histórico, que foi reabilitado para ser transformado em hotel, tal como tem sido feito noutras unidades, tanto em Portugal como no Brasil.

O Vila Galé Collection São Miguel é um dos quatro hotéis que o grupo abriu este ano em Portugal, num investimento total de 50 milhões de euros.

Além desta unidade, destacam-se o Vila Galé Collection Monte do Vilar, um agroturismo vocacionado para adultos, em Beja, o Vila Galé Nep Kids, um hotel onde os adultos só podem entrar se acompanhados por crianças, também em Beja e o Vila Galé Collection Tomar, no centro da cidade dos Templários.

Actualmente, o Vila Galé tem 41 unidades, das quais 31 em Portugal e 10 no Brasil, segundo informação do grupo.