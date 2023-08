“A nossa Teima foi consumida pelas chamas”: turismo rural arde em Odemira

Desde sábado que um vasto incêndio percorre pontos dos concelhos de Odemira, Monchique e Aljezur e, com uma área ardida de cerca de 7000 hectares, são já centenas as evacuações de casas, com vários pontos críticos e muito património perdido. Incluindo um turismo rural, até agora considerado "um oásis no vale", como se escreveu na Fugas, e que terá ardido quase por completo, divulgaram os proprietários.

"A nossa Teima foi consumida pelas chamas", escrevem no Facebook oficial deste alojamento rural localizado em Vale Juncal (mais precisamente Vale Juncalinho), no concelho de Odemira, onde em área da freguesia de São Teotónio deflagrou o incêndio, a poucos quilómetros do início do concelho de Aljezur em Odeceixe (que também sofreu a ameaça do fogo).

Projecto de 2019, a Teima, com nove alojamentos e retoques de luxo rural como uma casa de campo, pequena quinta e piscina, não resistiu à destruição do fogo. "Talvez uma das casas resista. Ainda não sabemos", explicam.

Foto Teima (imagem de arquivo) dr

Acessível por uns 2km de terra batida (N120, aldeia de Vale Juncal), a Teima fica a uns 6km de São Teotónio, a cerca de 10km da Zambujeira do Mar, a pouco menos que isso de Odeceixe, e tem por vizinhos os espaços de outra célebre unidade hoteleira local, o hotel Enigma.

Propriedade de Luísa Botelho e do marido, o jornalista Paulo Camacho, a Teima é gerida por Luísa, que tece críticas à forma como o fogo no seu alojamento foi ignorado. "Não houve um bombeiro a defender-nos. Estiveram no hotel Enigma (mesmo ao lado)", refere, "e salvaram-no". "De nós ninguém se lembrou, apesar dos meus insistentes telefonemas com pedidos de socorro. A nossa tristeza e revolta é incomensurável."

Apesar do desgosto, e ainda antes de serem avaliados os prejuízos e grau de destruição mais profunda, fica uma nota de esperança, como um sinal da teimosia, que, afinal, está na génese do projecto: "Vamos ter de fechar por uns meses. Espero que...", terminando com um "até breve".

É que, mesmo tendo como imagem de marca a burra Rosa, Teima não deve o nome à lendária teimosia destes espertos animais. “Deve-se à minha teimosia”, contava Luísa Botelho à Fugas em 2021, depois da pandemia e da reabertura, com o turismo rural renovado. Antes ligada à produção de grandes eventos e à comunicação, Luísa, explicava, sentiu um “amor à primeira vista” por estas terras protegidas do Vale Juncal.

Foto Dois dos burros que viviam na Teima, adorados "com paixão" e imagem de marca do turismo dr

“Entrei no terreno e era mato pegado, porque estava abandonado há 15 anos”, dizia-nos a proprietária, que nem tinha por objectivo fazer um turismo. “Fizemos isto para ser a nossa casa." Começou tudo em 2009 e uns anos depois é que surgiu a ideia de passar a casa de campo a hotelaria. Oferecia agora um cenário onírico, com um laguinho e piscina tão comprida que foi usada por atletas de alta competição, além das estrelas que são os burros (de Miranda) e cavalos, gatos e cabrinhas e demais animais, todos de estimação, porque são uma "paixão" de Luísa - na mensagem não era ainda avançado o que sucedeu aos animais.

A Teima estava decorada ao detalhe, com marcas e criações de topo portuguesas, algumas locais e regionais, num ambiente de monte alentejano de luxo pontuado também por escolhas de design internacionais. Um projecto de teimosia para o qual se promete uma possível ressureição em "breve".