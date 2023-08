Roger Schmidt: “Benfica tem de estar preparado”

Roger Schmidt, treinador do Benfica, abordou esta terça-feira o jogo da Supertaça Cândido de Oliveira, com o FC Porto, com início marcado para as 20h45 (RTP1) de quarta-feira, no Estádio Municipal de Aveiro, para dizer que o emblema da Luz estará pronto para reclamar o primeiro troféu da época.

"Temos de estar preparados! É o primeiro jogo oficial, trabalhámos duro para termos a possibilidade de ganhar. Por isso, vamos dar o melhor. Estamos preparados e vamos lutar pela vitória", declarou no arranque de uma conferência de imprensa, antes do treino de hoje, em que elogiou a qualidade do jogo do adversário e não conseguiu escapar ao tema da transferência de Gonçalo Ramos e da escolha para o ataque no "onze" inicial.

"Não está decidido, só no final do treino. Perdemos o Gonçalo Ramos a dois dias da Supertaça. É uma pena, mas também sinal de que o Benfica fez um excelente trabalho neste campo e o Gonçalo é mais um exemplo. Vamos sentir a falta dele, mas temos jogadores com capacidade para o substituir", defendeu, sem avançar com a possível entrada de Musa na equipa.

"Precisamos de um onze ao melhor nível e de um banco também no máximo. O Musa é muito importante, mesmo quando saiu do banco, marcou golos importantes para a equipa", referiu, sem levantar a ponta do véu do que será o figurino do Benfica neste primeiro exame frente ao FC Porto.