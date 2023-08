Do Benfica para o PSG, Gonçalo Ramos já tem novo clube

Paris Saint-Germain, Benfica e Gonçalo Ramos selaram nesta segunda-feira o acordo para a transferência do avançado algarvio de 22 anos, que por 65 milhões de euros – mais 15 milhões de variáveis por objectivos individuais e colectivos – trocará o campeão português pelo francês, mudando-se para Paris até Junho de 2028.

​O clube parisiense anunciou nas redes sociais a chegada do avançado português, graças à “ajuda” de Pedro Pauleta. O antigo avançado do PSG deu voz e rosto a um vídeo em que desejava as boas-vindas ao clube a um reforço facilmente identificável pelas imagens escolhidas, as da goleada de Portugal à Suíça no Mundial do Qatar (6-1), jogo em que Gonçalo Ramos apontou um hat-trick.

O negócio da transferência do internacional português faz-se, globalmente, por 80 milhões potenciais, verba abaixo dos 120 milhões de euros estipulados na cláusula de rescisão, mas que se assume como fatia importante para os cofres do Benfica, que terão de encontrar uma alternativa convincente para colmatar a saída de um avançado que contribuiu com 27 golos e cinco assistências em 47 jogos pelos “encarnados”.

Depois de um trajecto de sete temporadas na formação do Benfica e de três épocas na equipa profissional das “águias”, Gonçalo Ramos abre um novo capítulo com a mudança para a Liga francesa, onde integrará um grupo com inúmeros portugueses, com destaque para os internacionais Danilo Pereira, Nuno Mendes, Vitinha e Renato Sanches.

Gonçalo Ramos destacou-se no último Campeonato do Mundo, no Qatar, onde cumpriu quatro partidas e marcou três golos – hat-trick frente à Suíça, nos "oitavos", a replicar o feito de Eusébio, Pauleta e Cristiano Ronaldo – tendo assumido a posição de Ronaldo na sequência da polémica provocada pela substituição do capitão luso frente à Coreia do Sul, com o então seleccionador nacional, Fernando Santos, a deixar Ronaldo no banco no jogo seguinte.

Gonçalo Ramos é, assim, menos um trunfo para Roger Schmidt no primeiro encontro oficial de 2023/24, agendado para a próxima quarta-feira, no Estádio Municipal de Aveiro, relativo à Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao FC Porto.

asasa

Para suprir a saída do maior goleador da época passada, o Benfica estará prestes a assegurar os serviços do brasileiro Arthur Cabral.