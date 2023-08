Violência doméstica: crianças em casas-abrigo vão ser integradas em creches

O Governo prevê integrar pelo menos metade das crianças sinalizadas pelas respostas de acolhimento — como é o caso de casas-abrigo ou das respostas de acolhimento de emergência — da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD) em creches e jardins-de-infância no próximo ano. A medida faz parte do leque de acções a tomar ao abrigo do novo ciclo da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não-Discriminação – Portugal + Igual –, aprovado em Junho, que vai contar também com um programa especializado de apoio a crianças e jovens em contexto de homicídio associado a violência doméstica. Do documento que lhe dá forma, a que o PÚBLICO teve acesso, constam os traços gerais, planos, medidas e metas com que a tutela se compromete até 2026.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt