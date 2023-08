Próxima Jornada Mundial da Juventude vai ser em Seul

Papa Francisco anunciou o próximo local da JMJ na missa do último dia do evento em Lisboa.

A próxima Jornada Mundial da Juventude (JMJ) vai ser em Seul, na Coreia do Sul, anunciou o Papa Francisco na missa do envio, no Parque Tejo, neste domingo. O evento vai realizar-se em 2027.

Como sempre o anúncio da próxima JMJ foi feito na missa do último dia do evento católico que reúne jovens de todo o mundo. Enquanto anunciava o local da próxima JMJ, Francisco caracterizava este evento como “um símbolo da universalidade da Igreja”. Assim que anunciou que o próximo encontro seria na Ásia ouviram-se os aplausos da multidão ansiosa por saber o local certo. Durante estes dias, tinham sido várias as apostas dos jovens peregrinos no evento quanto ao próximo local da JMJ. Havia quem já apostasse na Coreia do Sul ou quem falasse em Buenos Aires, Argentina, onde Jorge Bergoglio foi cardeal, mas por onde também já passou uma JMJ.

"A próxima Jornada Mundial da Juventude terá lugar na Ásia, será na Coreia do sul, em Seul. E assim, em 2027, desde a fronteira ocidental da Europa, passa para o extremo oriente, um bonito símbolo da universalidade da igreja, o sonho de unidade de que vocês são testemunho", anunciou o Papa, enquanto subiam ao altar-palco um grupo de jovens sul-coreanos com as bandeiras do seu país. Na plateia, uma centena de rapazes e raparigas acenavam com as suas bandeiras, entusiasmados, gritando "Coreia, Coreia".

"Havia rumores de que poderia ser na Coreia do Sul e confirmou-se. Estamos muito felizes", contou à Lusa um dos líderes do grupo, admitindo que as dezenas de jornalistas que durante a missa o filmavam e aos colegas "denunciaram, de certa forma", a escolha do Papa. "Sinto-me muito entusiasmado e estou certo de que a nossa Igreja fará um óptimo trabalho", disse Matthias (nome católico), antecipando que a próxima JMJ será diferente desta, porque a cultura sul-coreana é muito distinta da europeia. "Mas sei que vai ser divertido na mesma e espero que muitos europeus também venham", convidou.

Desde Roma, em 1986

Durante a homilia, como em grande parte dos dias em que passou a Portugal, Francisco deixou um pedido bem explícito aos jovens: “Queridos jovens, gostaria de poder fixar nos olhos a cada um de vos e dizer: ‘Não tenham medo!'”, disse para a multidão de jovens que o ouvia em silêncio.

A Jornada Mundial da Juventude de 2023 decorreu de 1 a 6 de Agosto. Ao longo destes dias, mais de um milhão de jovens de todo o mundo passou por Lisboa. Além dos eventos religiosos, decorreram em vários locais de Lisboa actividades culturais. O Papa Francisco chegou a Portugal na terça-feira, onde fica até domingo. O líder da Igreja Católica esteve em diversos locais, onde se encontrou com representantes políticos, religiosos ou de associações. Nos percursos que foi fazendo, era esperado por milhares de pessoas.

A Jornada Mundial da Juventude é um encontro de jovens católicos de todo o mundo com o Papa. Pode ocorrer a cada dois, três ou quatro anos num local escolhido pelo Papa, indica-se no site da JMJ. A primeira edição do evento ocorreu em 1986, em Roma. Entretanto, já aconteceu em Buenos Aires, Santiago de Compostela, Paris, Denver ou Toronto. Este ano, foi a primeira vez que ocorreu em Portugal. Nestes dias, além das celebrações religiosas com o Papa, os jovens frequentaram diferentes iniciativas organizadas pela cidade que os acolhe. Muitos desses jovens ficaram em instituições públicas ou famílias de acolhimento.

Notícia actualizada às 11h19: Acrescentadas declarações de jovem sul-coreano à Lusa