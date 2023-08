A política monetária do BCE e a economia real

1. A senhora Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), anunciou recentemente um novo aumento das taxas de juro e não fechou as portas a subidas futuras. Com a mesma convicção com que há alguns meses dizia que as pressões que estavam na origem do aumento dos preços eram temporárias, afirma agora que continuará a subir as taxas de juro se tal for considerado necessário para estabilizar os preços nas proximidades do objectivo oficial – 2%.

