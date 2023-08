Suécia elimina Estados Unidos, que falham pódio do Mundial pela primeira vez

Suécia garante o apuramento para os quartos-de-final do mundial feminino de futebol e vai defrontar o Japão. Países Baixos eliminaram África do Sul e vão encontrar a Espanha.

A Suécia venceu este domingo os Estados Unidos e atirou a equipa bi-campeã do mundo para fora do mundial feminino de futebol nos oitavos-de-final, num jogo que ficou decidido nos penáltis, depois de um empate a zero.

O jogo em Melbourne terminou 5-4 nas grandes penalidades, depois de nenhuma das equipas ter conseguido marcar durante 120 minutos.

Lina Hurtig marcou o golo que deu a vitória à Suécia, mas a guarda-redes Alyssa Nacher ainda tentou parar a bola e o resultado teve de ser confirmado pelo VAR.

Sophia Smith tinha tido, momentos antes, a oportunidade de garantir o apuramento para as norte-americanas, mas atirou por cima da barra. Minutos antes também Megan Rapinoe tinha falhado pelos Estados Unidos.

Durante o tempo regulamentar, as suecas tiveram menos posse de bola (42% contra 58%) e menos oportunidades.

As bicampeãs do mundo não tinham impressionado na fase de grupos, tendo sido apuradas com apenas mais um ponto que Portugal. Pela primeira vez na história, os Estados Unidos vão falhar o pódio de um Campeonato do Mundo, tendo em conta que nas oito edições anteriores da competição foram campeões quatro vezes (1991, 1999, 2015 e 2019), finalistas vencidos em 2011 e ficaram na terceira posição em três ocasiões (1995, 2003 e 2007).

As suecas vão agora defrontar o Japão nos quartos-de-final.

Países Baixos superam África do Sul

Em Sydney, os Países Baixos, vice-campeões mundiais em título e que, tal como os Estados Unidos, se cruzaram com Portugal na fase de grupos, bateram a África do Sul, campeã africana, por 2-0, e estão pela segunda vez consecutiva nos quartos de final.

Jill Roord, aos nove minutos, e Lineth Beerensteyn, aos 68, assinaram os tentos das neerlandesas perante uma formação sul-africana que, apesar da eliminação, superou todas as expectativas aos atingir esta fase da competição pela primeira vez.

Na próxima fase, os Países Baixos terão pela frente a Espanha, que no sábado goleou a Suíça por 5-1 e confirmou a primeira presença nos quartos de final de um Mundial feminino.

Inglaterra-Nigéria, Austrália-Dinamarca, ambos na segunda-feira, Colômbia-Jamaica e França-Marrocos, na terça-feira, são os restantes jogos que faltam disputar nos oitavos.

O Campeonato do Mundo feminino decorre na Austrália e na Nova Zelândia, até 20 de agosto.