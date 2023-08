Onde ver cinema ao ar livre (e grátis) em Agosto

A começar pelo Porto, há sessões de cinema por diferentes espaços da cidade. O programa Cinema Fora do Sítio vai exibir oito filmes de 4 a 26 de Agosto, às 21h30.

No dia 4 de Agosto, no Jardim de Sarah Afonso, vai ser exibido o Super Mario Bros: O Filme. Na noite de sábado, 5, no Largo da Estação de Metro de Campanhã é exibido o Velocidade Furiosa X. À Alameda das Fontainhas, no dia 11, chega Mavka: A Alma da Floresta e no Quartel do Monte Pedral, no dia 12, vai ser possível ver O Exorcista do Vaticano. A 18 de Agosto mostra-se O Gato das Botas nos Jardins do Palácio de Cristal e no dia seguinte, no Jardim das Sobreiras, é a vez de Oppenheimer. Depois de A Pequena Sereia no Jardim de Arca d'Água, a 25 de Agosto, o ciclo de cinema ao ar livre termina com Indiana Jones e o Marcador do Destino, a 26 de Agosto, no Largo do Amor de Perdição. Se houver algum imprevisto meteorológico, as sessões passam para o átrio da estação de São Bento. A lotação máxima é de 500 lugares sentados.

Em Coimbra, o Cinema Fora de Portas tem entrada gratuita na zona do coreto do Parque Manuel Braga. Começa com Velocidade Furiosa X, de Louis Leterrier (2023), às 21h45 de sábado, 5 de Agosto. Em São Paulo de Frades, a 26 de Agosto, chega Barbie, de Greta Gerwig (2023). No domingo, 27 de Agosto, no Terreiro da Erva, é a vez de outro favorito: Indiana Jones e o Marcador do Destino, de James Mangold (2023). O ciclo continua até 1 de Outubro.

Em Vila Real de Santo António, o Cinema de Rua segue por Agosto, todas as quintas, às 21h30. No dia 3 de Agosto, na Avenida da República, é exibido EO, de Jerzy Skolimmowski. A 10 de Agosto vai ser exibido o filme Nayola, de José Miguel Ribeiro, no cemitério antigo de Cacela Velha. A Praceta Casablanca, no dia 17, vai exibir a curta-metragem de João Gonzalez, Ice Merchants, e a longa-metragem de Nuno Beato, Os Demónios do Meu Avô. Toda a Gente Gosta de Jeanne, de Céline Devaux, na Avenida da República, é o penúltimo filme, a 24 de Agosto. A última sessão é no dia 31 com a exibição de A Odisseia dos Tontos, de Sebastián Borensztein, no Cemitério Antigo.

Em Santa Cruz, na ilha da Madeira, realiza-se o SantaCurtas, às sextas-feiras às 21h30. O ciclo de cinema inicia-se no dia 4 de Agosto com seis curtas: Bottle Cap, Invisível Herói, Concept of a Happy Mom, Emille Muller, Night Ride e Love is Blind. No dia 11 de Agosto são exibidas as curtas By Flávio, Big Bang, Pepper, Une Pute est un Poussin e Swipe. Dia 18 de Agosto há para ver as curtas Delimitation, Yellow Belt Fury, I Signed the Petition, O Trabalho Liberta? e A Terra Faz o Homem. O ciclo termina a 25 de Agosto com a exibição de Charlotte et son Julies, Patision Avenue, The Runner, Good Boy e AS FERAS.

Em Castelo Branco, de 4 a 26 de Agosto, o programa Há cinema no Parque vai exibir um conjunto de filmes no Parque da Cidade e no Parque Urbano da Cruz do Montalvão. As sessões começam às 21h15. O ciclo arranca no Parque da Cidade com Velocidade Furiosa X, no dia 4, e A Pequena Sereia, no dia 5. O Parque Urbano da Cruz do Montalvão vai acolher os restantes serões. No dia 18 de Agosto é a exibição de Indiana Jones e o Marcador do Destino. Dia 19 de Agosto é exibido Super Mario Bros - O Filme e a 25 de Agosto o Missão Impossível - Ajuste de Contas (parte 1). O ciclo conclui com Runy-Kraken Adolescente, a 26 de Agosto.

Em Braga, cinema gratuito e ao ar livre é também às quintas-feiras, a cargo do gnration, às 21h30, com a curadoria do realizador português Eduardo Brito. No dia 10, é exibido Fevereiro de Kamen Kalev, Feliz como Lázaro de Alice Rohrwacher passa a 17 e Trinta Lumes, de Diana Toucedo encerra o ciclo de cinema no dia 24 de Agosto.