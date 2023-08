Níger pode ser o próximo alvo de Prigozhin: “Relação do grupo Wagner com o país não é nova”

O golpe no Níger é mais uma ferida nas ligações diplomáticas do Ocidente à região do Sahel. Depois do Mali e do Burkina Faso, este era visto como o último parceiro fiável naquela geografia. E, tal como nestes dois países, grande parte da população tem saído à rua manifestando-se contra a França, a UE e pedindo apoio da Rússia e, de forma muito particular, do grupo de soldados particulares mais famoso do momento: o grupo Wagner. Ainda na ressaca da rebelião de Yevgeny Prigozhin (Ieveguéni Prigojin na versão portuguesa), que no final de Junho marchou em direcção a Moscovo, especialistas ouvidos pelo PÚBLICO não excluem uma operação dos mercenários neste conflito.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt