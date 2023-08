Marinha inactiva engenho explosivo na praia de Troia

A Marinha Portuguesa anunciou este sábado que inactivou, na sexta-feira, um engenho explosivo na praia de Tróia.

Num comunicado agora divulgado, a Marinha precisa que "no local, em coordenação com a Capitania do Porto de Setúbal, o Destacamento de Mergulhadores Sapadores nº1 (DMS1) identificou um engenho fumígeno, o qual é utilizado em ambiente marinho para sinalização e marcação de áreas em situações de emergência no mar".

"Com a subida da maré ao longo da tarde, o objecto ficou submerso tendo sido necessário sinalizar a zona interdita nas imediações para segurança dos cidadãos", adianta a Marinha.

Depois do alerta "foi activada uma equipa de Inactivação de Engenhos Explosivos do DMS1, auxiliada por elementos da Polícia Marítima e do Centro de Experimentação Operacional da Marinha (CEOM)". O engenho explosivo foi inactivado com apoio DMS1 às 22h55, precisa o comunicado.

A Marinha refere ainda que "devido à confluência de diversas rotas marítimas e aéreas, este tipo de engenho é encontrado com alguma frequência na costa portuguesa e requer precauções no seu manuseamento, podendo ser extremamente perigoso".

"Alerta-se que sempre que for encontrado um engenho deste tipo, o mesmo não deverá ser removido e de imediato deverá ser contactada a Autoridade Marítima Local através de contacto directo ou do número nacional de emergência 112", afirma a Marinha.