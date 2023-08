João Sousa na final do Porto Open

Dez anos depois de conquistar o quinto e último título no Challenger Tour – que antecedeu a subida ao ATP Tour, onde ganhou quatro torneios –, João Sousa vai novamente disputar uma final no circuito secundário. E não será muito longe da cidade natal de Guimarães, onde disputou aquela prova em 2013; será no Porto Open, um dos mais antigos torneios internacionais que se realizam no nosso país e que, pelo terceiro ano consecutivo, integra o ATP Challenger Tour.

“Hoje é um dia feliz, estou muito contente com esta passagem à final. Os atletas de alta competição vivem das vitórias e vencer quatro encontros consecutivos depois de estar tanto tempo parado e de ter uma série de derrotas seguidas deixa-me muito contente", afirmou o ex-top 30 e actual 352.º, regressado ao activo após oito semanas de paragem. Este sábado, Sousa somou a quarta vitória consecutiva esta semana, sobre o francês, Jules Marie (297.º), que vinha de uma séria invicta de oito encontros realizados nos courts do Complexo Desportivo do Monte Aventino, iniciada na semana anterior, em que conquistou o ITF Men’s 25 – Next Gen, do Men’s World Tour.

À semelhança do que se passara na véspera, Sousa voltou a anular os únicos break-points de todo o encontro no final do set inicial, quando servia a 4-5. Depois de salvar os três set-points, o tenista vimaranense mostrou-se novamente superior no tie-break, o que contribuiu para que dominasse a segunda partida e fechasse a meia-final, ao fim de 75 minutos, com os parciais de 7-6 (7/4), 6-0.

“Tem sido estranho porque acho que o meu melhor encontro foi o primeiro. Normalmente elevamos o nível ao longo da semana, mas aqui tem sido ao contrário. Não estive tão bem nos últimos encontros, mas animicamente correu muito bem e é isso que tem marcado a diferença. Como disse ontem, jogar mal e vencer encontros é a melhor coisa do mundo, porque qualquer atleta adora sentir que tem mais para dar e que apesar disso vence o encontro. É um bom sinal em termos de nível”, explicou o tenista vimaranense.

Hoje, às 11 horas, Sousa vai disputar a final com o italiano de 19 anos Luca Nardi (153.º). Na primeira meia-final, o quarto tenista mais cotado na prova derrotou o francês Antoine Escoffier (162.º), pelos parciais de 7-6 (7/3), 6-4.

Na Áustria, já terminou o Generali Open, onde o título sorriu a Sebastian Baez (72.º). O argentino de 22 anos conquistou na terra batida de Kitzbühel o terceiro título no ATP Tour, após o Millennium Estoril Open (2022) e Cordoba Open (este ano), ao derrotar na final, por 6-3, 6-1, o austríaco Dominic Thiem (116.º) – que não disputava uma final desde Novembro de 2020, quando perdeu na decisão das Nitto ATP Finals, com Daniil Medvedev.