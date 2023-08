Um grande branco da serra de São Mamede

O Terrenus Vinha da Serra Branco 2021, rotulado com o selo Indicação Geográfica, é m caso em que o espírito da lei contraria os ares do tempo, penalizando um atributo, a altitude, hoje uma mais-valia.

A serra de São Mamede, na sub-região de Portalegre, uma das oito existentes em todo o Alentejo, tem um estatuto próprio nos vinhos alentejanos por ser um dos poucos refúgios de altitude da região. No entanto, um vinho como o Terrenus Vinha da Serra, de Rui Reguinga, não pode ostentar o selo da Denominação de Origem Portalegre porque as vinhas, localizadas dentro dos limites da demarcação, em plena serra de São Mamede, estão situadas a mais de 700 metros de altitude, acima do permitido pela comissão vitivinícola (é rotulado com o selo Indicação Geográfica).