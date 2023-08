Linha Violeta do Metro de Lisboa terá menos estações e terminará no LoureShopping

Localização do parque de máquinas e oficina em área verde, em Santo António dos Cavaleiros, tem suscitado dúvidas. Em causa está a preservação do local onde deverá surgir um parque urbano.

A nova Linha Violeta do Metropolitano de Lisboa, que vai ligar os concelhos de Odivelas e Loures, deverá mesmo terminar junto ao LoureShopping, na Urbanização do Infantado. A informação é dada ao PÚBLICO pela Câmara Municipal de Loures, confirmando as informações surgidas, há cinco meses, na sequência do abaixo-assinado de moradores contestando a passagem do transporte ferroviário ligeiro na principal artéria do bairro, a Avenida das Descobertas. Tudo porque os residentes temem perder lugares de estacionamento, a redução dos canais de circulação rodoviária, a proximidade de alguns prédios e o corte de algumas palmeiras.