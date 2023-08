Simone Biles está de volta: vai mesmo competir no U.S. Classic

Como havia prometido há uns meses, a ginasta Simone Biles vai regressar à competição já no sábado, em Chicago, interrompendo uma pausa de dois anos depois de ter sido forçada a retirar-se do evento nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

A norte-americana, detentora de sete medalhas olímpicas e 25 medalhas em Campeonatos do Mundo, completou os exercícios nos quatro aparelhos nos treinos que realizou nesta sexta-feira, de preparação para o Core Hydration U.S. Classic, em Hoffman Estates, Illinois.

Aos 26 anos, Simone Biles aparenta estar em grande forma e já livre dos "twisties" - problema que afecta os ginastas quando perdem as referências espaciais no ar - que a afectaram. "Ela está incrível. Nem sequer parece que chegou a parar", comentou a colega de selecção Sunisa Lee, depois da sessão de treino desta sexta-feira.

Biles, de resto, já tinha informado os treinadores, no início do ano, da sua intenção de regressar à competição. "Nem sequer estaríamos aqui se tivéssemos visto a mínima hesitação", justificou Cecile Landi, que, juntamente com o marido, orienta a ginasta no Texas.

Simone Biles será a ginasta mais condecorada na dupla sessão competitiva de sábado, que estará pejada de atletas de topo - no total, serão 55 medalhas olímpicas e mundiais distribuídas por vários participantes, como Jade Carey, Jordan Chiles ou Leanne Wong.