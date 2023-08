João Sousa vence pela terceira vez no Porto Open

A presença nas meias-finais do torneio ATP 125 é o melhor resultado do tenista vimaranense em 15 meses.

Três vitórias consecutivas marcam, para já, o regresso de João Sousa ao circuito profissional. Após oito semanas de paragem competitiva, o tenista vimaranense continua a responder bem às exigências dos adversários que tem defrontado no Porto Open e já garantiu a presença nas meias-finais do challenger ATP 125, o melhor resultado nos últimos 15 meses.

“O meu objectivo aqui continua a ser perceber como é que estou animicamente, se estou bem para competir e também para ver como o meu corpo reage e estou contente após três encontros seguidos”, resumiu Sousa (352.º), depois de eliminar o igualmente experiente Pierre-Hugues Herbert (450.º), ex-36 no ranking mundial de singulares e ex-número dois no de pares, variante na qual já conquistou 23 títulos — incluindo os quatro majors, ao lado do compatriota Nicolas Mahut. Antes de dominar o tie-break, Sousa teve de anular os dois únicos break-points que enfrentou em todo o encontro e acabou por ganhar, por 7-6 (7/4), 6-2.

“Mais um encontro difícil, frente a um jogador perigoso, com muita experiência. Varia muito o serviço e com o jogo de rede, muito bom, e dá pouco ritmo do fundo do court. Foi o dia em que me senti menos bem, por causa do estilo dele. Salvei dois set-points, mas fui superior no tie-break. No segundo set, senti-me um bocadinho melhor e ele mentalmente foi-se um bocadinho abaixo”, resumiu Sousa, que, no segundo encontro do court central do Complexo Desportivo do Monte Aventino (cerca das 13 horas), vai defrontar outro francês, Jules Marie (297.º).

No duelo entre dois jogadores que chegaram ao Porto Open com um título conquistado no ITF World Tour, Marie derrotou o cazaque Denis Yevseyev (340.º), por 3-6, 7-6 (9/7) e 6-4, num duelo de 2h30m.

Em Kitzbühel, Francisco Cabral, e o brasileiro Rafael Matos falharam o acesso à final do Generali Open. Nas meias-finais do ATP 250 austríaco, o par luso-brasileiro perdeu com o equatoriano Gonzalo Escobar e o cazaque Aleksandr Nedovyesov no “match tie-break”: 4-6, 6-3 e 10/7.