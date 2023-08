Blocos de parto do Hospital São Francisco Xavier a funcionar “em pleno”

Director do serviço de Obstetrícia do Hospital São Francisco Xavier explicou que os 12 blocos de parto estão operacionais e que há 40 camas de internamento. Fernando Araújo ouviu críticas

Ao segundo dia após a deslocalização do serviço de obstetrícia do Hospital Santa Maria, o processo “está a decorrer como esperado”, disse ao PÚBLICO o director do serviço de Obstetrícia do Hospital São Francisco Xavier. O responsável explicou que os 12 blocos de parto estão todos operacionais e que o serviço tem 40 camas de internamento para puérperas.