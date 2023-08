O momento mais europeu de Francisco

No CCB, o Papa surpreendeu ao fazer um discurso, sobretudo na qualidade de chefe de Estado do Vaticano, que incidiu direta e especialmente sobre opções tomadas (e por tomar) no seio da União Europeia.

No primeiro dia da sua visita a Portugal, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude que Lisboa acolhe, o Papa Francisco proferiu, no encontro com as autoridades portuguesas, o corpo diplomático e representantes da sociedade civil, aquele que é, até agora, o discurso mais europeu do seu pontificado. Vale a pena revisitar o seu conteúdo.