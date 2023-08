V. Guimarães desconfia de mudanças no NK Celje

O triunfo imposto ao NK Celje, por 4-3, na Eslovénia, relativo à primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, deveria ser suficiente para eliminar possíveis inseguranças e projectar o Vitória minhoto para a confirmação de um arranque positivo nas provas da UEFA.

Apesar desse reforço positivo, o resultado (ou pelo menos alguns comportamentos defensivos, penalizados com um golo no primeiro e outro no último minuto) não satisfez plenamente o treinador do Vitória, que, esta noite (20h15, SPTV1), em Guimarães, com cerca de 17 mil adeptos nas bancadas do D. Afonso Henriques, espera poder marcar encontro definitivo com os bielorrussos do Neman Grodon (já apurados) na fase seguinte da competição.

Até lá, quaisquer distracções podem revelar-se fatais, pelo que Moreno não enfatiza o golo de vantagem de que o Vitória vimaranense dispõe na eliminatória.

“É importante esquecer esse resultado”, defende. Especialmente quando constata que o adversário poderá surgir mais forte e competente neste duelo decisivo: Pelas contas de Moreno, há jogadores “interessantes” que não estavam disponíveis no primeiro encontro e que o treinador do NK Celje já integrou no último compromisso, que venceu por 5-0, para a segunda ronda da Liga eslovena.

??? Moreno Teixeira e Jota Silva projetaram a receção do NK Celje



?? Assiste à antevisão completa em https://t.co/uM2QtbgCNs#PaixãoePropósito #UECL pic.twitter.com/KnuE6Yn8y4 — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) August 2, 2023

Assim, para evitar alguns dos episódios verificados no jogo da Eslovénia, Moreno reuniu-se com o plantel para analisar os posicionamentos defensivos, fundamentais para impedir que o NK Celje chegue com a mesma facilidade à área vitoriana.

“O resultado do jogo da primeira mão, na Eslovénia, podia ter sido melhor”, lamentou-se, ainda que reconhecesse não ter sido um desfecho negativo. Basta perceber que “pela primeira vez no seu historial, o Vitória fez quatro golos fora de casa numa competição da UEFA”.

A “maturidade” revelada após ter sofrido um golo aos 18 segundos e a experiência de um grupo jovem que levou à reacção e ao resultado final, foi importante, mas não impediu o terceiro golo do NK Celje, aos 90+6’.

Mas, em Guimarães, onde apela ao público para ajudar a fazer a verdadeiramente grande diferença nesta eliminatória, Moreno antecipa que o Vitória não deverá alterar a sua estratégia, muito menos em função das mudanças que prevê na equipa adversária, já sem nada a perder.

A questão levantada em torno dos extremos ou da falta deles — suscitada pela opção por um 3x5x2 em detrimento do 3x4x3 que prevaleceu durante maior parte da campanha anterior — não parece causar desconforto ou constrangimentos à equipa técnica do emblema português.

Moreno assume, de resto, dispor de jogadores para as alas ou com características para jogar “por fora”, se assim o entender: “O Jota Silva, o Mangas e o Nelson da Luz são extremos. O André Silva também pode jogar na posição. Se quisermos mudar de sistema, temos jogadores para isso”, desdramatiza, apostado numa campanha europeia positiva.