Em Esposende, uma ópera-torre ergueu-se aos pés do mar

Por estes dias, os barcos foram expulsos do estaleiro do Forum Esposendense, na foz do rio Cávado. Lá dentro, contudo, é a mar que cheiram os cabos e as redes espalhados pelo chão, o ar que se respira, as palavras que se escutam, bem como a música que ora as embala, ora as impele para terra, aos repelões, como nos fazem as vagas acirradas pelo vento.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt