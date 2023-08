The Righteous Gemstones: O mundo infantil e hilariante de Danny McBride

À terceira temporada, The Righteous Gemstones continua a arte bastante idiossincrásica de contar e de fazer rir com histórias passadas no sul dos Estados Unidos.

Há anos que Danny McBride é especialista em criar e interpretar homens-crianças petulantes, infantis e cheios de confiança imerecida. São assim os protagonistas de todas as séries que criou ou co-criou e protagonizou, sempre para a HBO, casa que o tem deixado explorar a sua arte idiossincrásica de contar e de fazer rir com histórias passadas no sul dos Estados Unidos. Tudo feito da maneira que ele quer, com a ajuda dos seus colaboradores de sempre na escrita ou na realização, Jody Hill e David Gordon Green. Começou a fazê-lo em 2009, ano de estreia de Eastbound & Down, continuou com Vice Principals, em 2016, e agora com The Righteous Gemstones, que dura desde 2019. Mas as personagens nunca parecem a mesma pessoa, são diferentes entre elas.