Referências aos abusos na Igreja surgem nos discursos de Francisco e José Ornelas

Durante a oração das vésperas, esta terça-feira no Mosteiro dos Jerónimos, o Papa Francisco lembra a primeira conversa de Jesus com aqueles que seriam os seus primeiros discípulos, no Mar da Galileia, incentivando Pedro, então conhecido por Simão, para lançar as redes ao mar.

Ao referir-se ao cansaço da religião, Francisco disse que se vê "com frequência, acentuado pela desilusão e a aversão que alguns nutrem face à Igreja, devido, às vezes, ao nosso mau testemunho e aos escândalos que desfiguraram o seu rosto e que nos chamam a uma humilde e constante purificação, partindo do grito de sofrimento das vítimas que sempre se devem acolher e escutar”.

O bispo José Ornelas referiu-se de forma mais explícita aos abusos sexuais na Igreja quando defendeu o “bem das crianças e o compromisso de defendê-las de qualquer espécie de abusos”.

