Consultório: onde está a fábrica das borbulhas dos espumantes?

Por acção conjunta da sacarose e das leveduras, ocorre uma nova fermentação do vinho base, libertando-se gás carbónico que vai ficar retido na garrafa. As borbulhas são geradas pelo próprio vinho!

São como pequenas pérolas que brilham nos copos de espumante, são as borbulhas que lhe definem a qualidade e elegância, e, por isso, os franceses designaram por perlage o processo da sua formação.

E como, quando se fala de vinhos espumantes, as atenções se concentram sempre em champanhe, o melhor é assumir desde já uma série de termos gauleses para as várias etapas do processo de espumantização de vinhos que foram adoptadas em todo o mundo.

Portanto, se não está familiarizado com a língua, é bom que treine a pronúncia de termos como “mousselet”, “remouage”, “perlage” ou “dégorgement”, que são fundamentais no processo de elaboração clássica dos espumantes.

E quanto mais “française” for a sua pronúncia, mais convicto será o ar de conhecimento que pode transmitir.

Convém começar por esclarecer que o espumante é em regra feito a partir de um vinho-base e que nenhum vinho deverá ter à partida gás ou espuma. Quando isso acontece, é sinal de que algo não correu bem. O espumante é um estilo que se dá ao vinho, sendo mesmo aquele que maior técnica e exigência implica no seu processo de elaboração.

São vários os processos para a espumantização de vinhos, uns mais básicos e rústicos, outros mais exigentes e sofisticados, sendo o mais reconhecido aquele que foi consagrado na região francesa de Champagne.

É, por isso, designado como “método clássico” ou “champenoise”. E são esses os termos que registam os rótulos das garrafas, sendo a ausência de tais referências sinal de que foi outro o método usado para a obtenção das bolhas.

A par do método clássico, em que todo o processo decorre dentro da garrafa que chega até ao consumidor final, o outro mais utilizado é o chamado “método Charmat”, um processo para maiores dimensões que decorre em tanques pressurizados, ocorrendo o engarrafamento no final de todo o processo.

Tomando por base estes dois métodos, que representam praticamente todos os espumantes que existem no mercado, eis então que a fábrica das borbulhas está nas próprias garrafas ou nos tanques de espumantização. Isso significa que não se trata de algo que é adicionado ou introduzido, antes gerado dentro do próprio vinho.

E como? Ao vinho-base que é engarrafado (método clássico) é acrescentado o chamado “licor de tiragem”, uma quantidade mínima de uma solução com açúcar e leveduras. As garrafas são encapsuladas com uma carica e colocadas na horizontal, sendo durante este período de repouso nas caves que por acção conjunta da sacarose e das leveduras ocorre uma nova fermentação do vinho.

É durante esse processo que se liberta gás carbónico que vai ficar retido dentro da garrafa, tal como as borras com as quais o vinho vai envelhecer – normalmente durante um mínimo de seis meses, mas que se pode prolongar por vários anos em função da categoria de espumante que se pretenda elaborar.

É este estágio que vai ser determinante para a formação dos aromas e gosto do espumante, a sua complexidade, integração da espuma, finura e persistência da bolha. Concluída a fase de “fabrico” da bolha e enriquecimento, é tempo de cuidar do aspecto e apresentação, ou seja, a concentração e posterior remoção das borras e resíduos das leveduras mortas resultantes da fermentação.

É a fase de “remouage”, um processo durante o qual as garrafas são colocadas em posição inclinada (gargalo para baixo), sendo diariamente efectuada uma pequena rotação (45 graus) de modo a que todos os detritos se precipitem para a zona do gargalo. Esta tarefa, que exigia grande perícia e era feita manualmente, numa espécie de cavaletes especiais chamados “pupitres”, está hoje em regra atribuída às chamadas “giropaletes”, que são estruturas mecânicas programadas para o efeito e capazes de movimentar ao mesmo tempo e de forma precisa cerca de 500 garrafas.

Uma vez concentrados todos os depósitos, há que proceder ao “dégorgement”, isto é, a sua remoção do gargalo da garrafa, tarefa que hoje em dia é igualmente feita por processos mecânicos de grande abrangência e precisão. Colocadas as garrafas na vertical, a sua extremidade é submetida a uma temperatura negativa de 25 graus, formando um espécie de rolha de gelo na extremidade (onde estão os resíduos), que é imediatamente expelida, quando se retira a carica, pela força do gás acumulado no interior da garrafa.

O nível de vinho é reposto com o licor de expedição, de cujo teor de açúcar depende a categoria do espumante. Do bruto natural, que corresponde a uma dosagem zero, passando pelos extra bruto, bruto e seco, até aos doces, que vão para além das 5o gramas de açúcar por litro.

O passo que se segue é a aplicação da rolha, que é fixada com o “mousselet”, o açaime em arame destinado a conter a pressão do gás.

Bem guardadas e devidamente acondicionadas as pérolas de gás que são as borbulhas, os espumantes estão prontos a ir para o mercado, ou então voltar para nova fase de estágio, pós “dégorgement”, a que são submetidas as categorias superiores. Daí a importância de saber a data em que foi “degorjado”, e que já é assinalada nos rótulos de maior valia.

Bom proveito!