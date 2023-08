JMJ e mais um surto de jacobinismo agudo

Chega a ser fascinante o tamanho do preconceito para com os católicos que estas pessoas – oh, tão progressistas, oh, tão tolerantes – têm e a forma desdenhosa e desumanizadora como os descrevem.

Lisboa e os arredores estão cheios de grupos de gente nova, vestidos de T-shirts coloridas e calções, com bandeiras e panamás. Com ar sorridente. Não são grupos de membros de claques de futebol que de vez em quando viajam para cá para as partidas importantes e põem todos os que se cruzam com eles de sobreaviso, não vão ter bebido de mais e começarem a bater em pessoas e destruir propriedade alheia. São gente nova, feliz, de todas as cores e nacionalidades, mulheres e homens, rapazes e raparigas, cujo único eventual pecado é serem muitos.