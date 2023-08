Segundo dia da JMJ: veja quais as restrições de mobilidade em Lisboa para hoje

No dia da chegada do Papa Francisco a Lisboa, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 2023, as principais restrições à circulação centram-se na zona de Belém.

A Câmara Municipal de Lisboa e o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informam sobre as principais restrições à mobilidade relacionadas com a chegada do Papa Francisco, nesta quarta-feira, o primeiro da sua visita a Portugal. Após a chegada ao aeroporto Humberto Delgado, irá ter lugar na zona de Belém a prestação de Honras Militares, um encontro no Centro Cultural de Belém e a ida ao Mosteiro dos Jerónimos.

Assim, estão previstos os seguintes cortes e constrangimentos de trânsito:

Entre as 7h do dia 2 de Agosto e a 1h do dia 3 de Agosto:

A Rua de Belém, a Praça Afonso de Albuquerque e a Praça do Império, estarão encerradas à circulação rodoviária;

Rua Dom Lourenço de Almeida até à Rua João Bastos estará também encerrada à circulação rodoviária;

A Rua da Junqueira estará encerrada à circulação rodoviária;

A Calçada da Ajuda estará encerrada a partir da Rua General João Almeida até ao cruzamento da Rua da Junqueira com a Rua de Belém;

Avenida de Brasília – constrangimentos pontuais à circulação de trânsito entre o restaurante Vela Latina e o Padrão dos Descobrimentos;

A Avenida da Índia estará encerrada à circulação rodoviária entre viaduto de Alcântara e Algés;

O Largo dos Jerónimos e Rua dos Jerónimos (desde a Avenida Ilha da Madeira até ao referido Largo), estarão encerrados à circulação rodoviária;

Avenida do Restelo e a Rua Bartolomeu Dias estará encerrada à circulação rodoviária até à Avenida da Torre de Belém;

Todas as artérias acima indicadas irão estar interditas ou fortemente condicionadas à circulação de trânsito, pelo que a Polícia de Segurança Pública apela a que todos os cidadãos evitem a circulação nas suas imediações, para não ficarem retidos nos congestionamentos de trânsito que as restrições à sua circulação irão ocasionar.

Transportes públicos:

Carris

2 de Agosto: Não circularão as seguintes carreiras: 10B, 13B, 17B, 19B, 22B, 31B, 32B, 34B, 37B, 43B, 44B, 46B, 49B, 52B, 55B, 58B, 61B, 64B, 65B, 67B, 70B, 73B, 76B e 79B

Carris Metropolitana

De 1 a 6 de Agosto, o terminal do Marquês de Pombal será relocalizado para as imediações da Fundação Calouste Gulbenkian. Serão afectadas as seguintes linhas: 1704, 1716, 1723, 1724, 1725, 1726, 1728, 1729, 1730, 1733, 3709 e 3715.

Estacionamento

Para além dos lugares existentes um pouco por toda a cidade, foram identificadas três localizações reunindo 5400 lugares para veículos ligeiros:

Jamor: 3 mil lugares

Loures: 2 mil lugares

Parque das Nações: 400 lugares

As autoridades sugerem aos cidadãos que irão participar no evento ou que desejem deslocar-se a algum dos locais afectados pelo evento da Jornada Mundial da Juventude, e que estejam a ponderar o efectuar por meios próprios, que privilegiem a utilização dos transportes públicos.

A entidade policial presente no local, poderá informar os cidadãos das melhores alternativas a cada momento.