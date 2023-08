Oceanário lança programa de turismo de conservação dedicado às jamantas dos Açores

O Oceanário de Lisboa lançou uma nova edição do Manta Conservation Experience, uma "experiência imersiva e única que contribui para a conservação dos oceanos". O programa turístico propõe uma semana na ilha de Santa Maria para mergulhar "no fantástico mundo subaquático dos Açores, juntar-se à equipa que lidera o projecto de conservação Manta Catalog Azores, descobrir mais sobre as jamantas, aprender técnicas de foto-identificação e contribuir para a protecção destas espécies ameaçadas", lê-se no site.

O Manta Conservation Experience nasceu em 2021 e é "um programa único", "que alia a conservação ao turismo", aumentando o conhecimento científico sobre as jamantas que, "todos os anos", se juntam no mar dos Açores, perto da ilha de Santa Maria, acrescenta. "Durante uma semana, os participantes poderão mergulhar duas vezes por dia nos melhores locais ao largo da costa da ilha, em Reservas Naturais e Áreas Marinhas Protegidas."

Experiência "muito exclusiva", para um máximo de seis participantes, "tem também como objectivo lançar as bases para práticas de mergulho mais conscientes e sustentáveis na região", considerada "um dos melhores destinos de mergulho da Europa", com "uma vida marinha extremamente diversificada e rica".

A primeira edição de 2023 do Manta Conservation Experience começou no domingo e decorre até ao próximo domingo, mas estão abertas as inscrições para as próximas edições, a realizar de 6 a 13 de Agosto, de 3 a 10 de Setembro e, em 2024, de 21 a 28 de Julho, de 28 de Julho a 4 de Agosto e de 25 de Agosto a 1 de Setembro.

O programa custa 3600 euros e inclui dez mergulhos, acompanhamento diário por Ana Filipa Sobral, responsável pelo projecto Manta Calatog Azores, um workshop de fotografia de conservação, alojamento para sete noites, refeições e transporte de e para o aeroporto de Santa Maria (não inclui voos ou curso de mergulho, por exemplo).

Fundado em 2012, o Manta Catalog Azores é um projecto de conservação que "se tem dedicado ao estudo da dinâmica populacional e padrões temporais de ocorrência das raias mobula nos Açores e no Atlântico Oriental".