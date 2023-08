Brasil empata com a Jamaica e é eliminado do Mundial

O Brasil foi, esta quarta-feira, eliminado na fase de grupos do Mundial feminino após empatar (0-0) com a Jamaica, que por sua vez garantiu o segundo lugar do Grupo F, vencido pela França.

O Brasil caiu pela terceira vez na fase de grupos de um Mundial, depois de falhado o acesso aos oitavos-de-final em 1991 e em 1995, tendo apenas conquistado um triunfo (4-0) frente ao Panamá no jogo inaugural.

A atacante Marta Veiga, de 37 anos, maior goleadora da história dos Mundiais, com 17 golos em seis participações, cumpriu o seu último Campeonato do Mundo.

Likkle But Tallawah ??



The Reggae Girlz are heading to their first #FIFAWWC Knockout stages! ???? — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 2, 2023

O Brasil terminou o Grupo F no terceiro lugar, com 4 pontos. Depois da goleada ao Panamá, seguiu-se a derrota ante a França (2-1) e a igualdade com a Jamaica, que garantiu o apuramento com cinco pontos, após triunfo sobre o Panamá e empate com a França.

A França venceu o Panamá por 6-3, confirmando o primeiro lugar do grupo. Com o Panamá eliminado e a França qualificada, o duelo entre Brasil e Jamaica decidia a segunda posição neste grupo, com vantagem jamaicana. O nulo servia os objectivos da Jamaica, que pela primeira vez chega à fase a eliminar.

As jamaicanas anularam o ataque do Brasil e construíram um resultado histórico.