Montenegro avisou e cumpriu: acabou acordo de regime com PS nas secretas

Líder social-democrata rejeitou convite de Costa para consensualizar nome para novo director do SIED. Decisão surge depois de primeiro-ministro ter rejeitado demitir Mira Gomes do SIRP.

António Costa tentou envolver, como é habitual entre PS e PSD, o líder do maior partido da oposição, Luís Montenegro, na escolha do novo director do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED), contudo, o presidente social-democrata rejeitou o convite, noticiou o Observador e confirmou entretanto o PÚBLICO. Ao recusar participar na escolha, o PSD não deu assim a confiança política ao indigitado.

A propósito da actuação das secretas no caso João Galamba e da rejeição do primeiro-ministro em demitir Graça Mira Gomes de secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), Montenegro avisou, em carta enviada a António Costa em Junho passado, que se quebrava “a regra política segundo a qual os dirigentes destes serviços [das secretas] beneficiam simultaneamente da confiança do Governo e do principal partido da oposição”.

O primeiro-ministro respondeu também através de uma carta, reiterando recusar demitir Mira Gomes: “Obviamente não irei demitir a secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa [SIRP], embaixadora Graça Mira Gomes”, vincou Costa, em missiva noticiada pelo PÚBLICO.

Ao início da noite desta segunda-feira, o gabinete do primeiro-ministro enviou um comunicado às redacções em que dava conta de que havia sido indigitado o diplomata Marinho da Costa para director do SIED. A nota acrescentava resumidamente: “O primeiro-ministro informou o líder do principal partido da oposição, dr. Luís Montenegro, desta indigitação.”

Ora, apesar de o presidente do PSD ter recusado dialogar com o chefe do Governo sobre o nome para futuro director do SIED, o primeiro-ministro fez questão de transmitir a Montenegro a aposta em Marinho da Costa como sucessor de Carlos Pires, que já tomou posse como secretário de Estado da Defesa.

O PÚBLICO sabe que quando foi contactado por António Costa para participar na definição do novo nome para o SIED, Luís Montenegro recordou-lhe a missiva que remeteu ao primeiro-ministro depois daquele ter rejeitado demitir Mira Gomes do SIRP, isto na sequência do actuação do Serviço de Informações de Segurança (SIS) no episódio em torno da recuperação do computador de serviço do ex-adjunto de Galamba.

Antes da carta enviada ao líder do Governo, ainda em Maio, Montenegro ligou a Costa a solicitar a demissão da secretária-geral do SIRP. O presidente social-democrata lembrou então que a nomeação dos líderes das secretas assenta numa prática informal que consiste na "auscultação do principal partido da oposição". “Não acedendo, como não acedeu, à sugestão que lhe dirigi”, o primeiro-ministro “fica isolado e é o único e exclusivo responsável pelas distorções legais e reputacionais dos serviços de informações”, avisou.

As chefias das secretas, como a secretaria-geral do SIRP ou a direcção do SIED, são determinadas por despacho do primeiro-ministro e após audição na Assembleia da República. A lei não estabelece que os nomes escolhidos tenham de ser consensualizados pelo bloco central dos dois maiores partidos, contudo historicamente essa articulação tornou-se prática corrente numa espécie de acordo não escrito.