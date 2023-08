Gastão Elias derruba top 100 no Porto Open

Depois do sucesso de João Sousa na véspera, também Gastão Elias não quis ficar atrás e, no regresso ao circuito profissional após longa paragem por lesão, tal como aconteceu com o compatriota, obteve uma marcante vitória sobre o tenista mais credenciado do Porto Open.

Apesar de se sentir muito nervoso – ao ponto de, momentaneamente se sentir enjoado – o tenista nascido há 32 anos na Lourinhã soube ser o mais consistente para derrotar o francês Quentin Halys (73.º), com um duplo 7-5. “Acho que não joguei o meu melhor ténis, fiz erros que não são normais, mas aproveitei bem as pequenas oportunidades que ele me deu, uma percentagem de primeiros serviços baixa. Foi dos meus melhores regressos depois de lesão, em que consegui jogar mais perto do nível a que estava antes”, afirmou Elias, 57.º em 2016 e actual 352.º do ranking.

Elias lesionou-se em Março e, após cinco semanas, fez dois encontros em Maio, antes de uma recidiva o obrigar a parar mais de dois meses. Alguns encontros no mês passado no campeonato de clubes na Alemanha confirmaram que estava pronto para o regresso. “Tendo em conta que é o primeiro jogo após vários meses sem competir, não deixa de ser uma surpresa. Ao mesmo tempo sabia que estava com um bom nível, fisicamente bem, mas há que manter os pés no chão porque amanhã pode ser muito diferente”, avisou Elias, antevendo o duelo com outro francês, Jules Marie (297.º) – que, no domingo, conquistou um torneio do circuito ITF no mesmo Complexo Desportivo do Monte Aventino.

Destaque ainda para as primeiras vitórias em quadros principais de challengers de Jaime Faria e Henrique Rocha, ambos de 19 anos. Faria (516.º) bateu Hugo Grenier (143.º) por 6-4, 6-3, e vai agora defrontar outro adversário francês, Pierre-Hugues Herbert (450.º), ex-top 40 de singulares e ex-número um de pares. Rocha (380.º) afastou o austríaco Robert Strombachs (395.º), por 6-4, 4-6 e 6-4, tendo como próximo adversário o canadiano Steven Diez (262.º).

Os dois juntaram-se na segunda ronda a Gonçalo Oliveira (259.º), que este ano já conquistou sete títulos no ITF World Tennis Tour. O tenista de 27 anos venceu o qualifyer francês Lucas Poullain (318.º), por 6-4, 6-0, e vai defrontar o italiano Luca Nardi (153.º). Eliminado ficou Frederico Silva (220.º), derrotado pelo turco Altug Celikbilek (260.º), por 6-4, 6-7 (6/8) e 6-3. Entretanto, João Sousa ficou a saber que o seu segundo adversário no Porto Open será o russo Alibek Kachmazov (327.º).