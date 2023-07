Ministro invoca interesse público para deslocar obstetras para o São Francisco Xavier

Manuel Pizarro determina que, entre 1 de Agosto de 2023 e 31 de Março de 2024, os médicos do Serviço de Obstetrícia do CHLN são, “excepcional e temporariamente, colocados em regime de mobilidade”.

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, invoca o “interesse público” e a “necessidade de garantir com qualidade os cuidados de saúde devidos às grávidas e recém-nascidos” para os obstetras do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, irem reforçar o mesmo serviço no Hospital São Francisco Xavier.

No despacho a que o PÚBLICO teve acesso, Manuel Pizarro explica que, “mediante Protocolo celebrado entre o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) e o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO), em 25 de Julho de 2023, aprovado pelo Director Executivo do Serviço Nacional de Saúde, foi estabelecida a concentração temporária parcial ou total da capacidade assistencial das áreas de Ginecologia/Obstetrícia do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, nas instalações do edifício materno infantil do Hospital de São Francisco Xavier”.

No mesmo despacho é referido que “serão realizadas escalas assistenciais e alocação de recursos humanos de forma regular, conjunta e integrada” e sublinha-se que esta é “uma alocação temporária de recursos humanos no âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS) essencial à resposta do Serviço Público de Saúde na área da Ginecologia/Obstetrícia, bem com na área da Neonatologia”.

“A necessidade de alocação de profissionais de saúde do CHLN à execução do referido Protocolo é de imperioso interesse público e essencial à garantia com qualidade dos cuidados de saúde devidos às grávidas e recém-nascidos”, lê-se no despacho em que o ministro da Saúde invoca também uma sequência de legislação laboral, Código do Trabalho, Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para justificar a mobilidade temporária dos profissionais de saúde.

Assim, segundo o mesmo documento, “entre 1 de Agosto de 2023 e 31 de Março de 2024, os médicos do Serviço de Obstetrícia e Ginecologia do CHULN são, excepcional e temporariamente, colocados em regime de mobilidade, podendo exercer também as suas funções no edifício materno infantil do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, de acordo com o determinado pelas escalas conjuntas previstas”.

O ministro também determina que deve ser assegurado aos profissionais de saúde o transporte e considerado o tempo de deslocação como tempo de trabalho.

No que diz respeito ao transporte, e tal como o PÚBLICO noticiou, o CHULN, ao qual pertence o Hospital de Santa Maria, enviou no sábado uma nota interna a dar conta de que irá assegurar vouchers Uber para os médicos, enfermeiros e outros profissionais que, a partir de 1 de Agosto, vão reforçar a urgência de obstetrícia do Hospital de São Francisco Xavier.

De acordo com a mesma nota, os vouchers serão atribuídos por dia e da seguinte forma: um a dois com destino ao Hospital de São Francisco Xavier, e apenas um se a viagem tiver origem no mesmo hospital.

Porém, há uma distância máxima a poder ser percorrida por voucher: 10 km, que é a distância entre o Hospital de Santa Maria e o São Francisco Xavier.

O início do processo de articulação entre as duas unidades está previsto para 1 de Agosto, altura em que deverão arrancar as obras para a construção de uma nova maternidade no Hospital de Santa Maria, que implicam o encerramento desta urgência e dos blocos de parto. Quatro das oito equipas necessárias para manter a urgência do São Francisco Xavier aberta todos os dias deverão ser constituídas por médicos do Santa Maria.

O clima de tensão entre médicos do serviço de obstetrícia do Hospital de Santa Maria e o conselho de administração dura há várias semanas e ganhou visibilidade após a exoneração dos anteriores directores do departamento e do serviço de obstetrícia. A administração justificou a decisão com a contestação relativa ao plano das obras. Depois disso, um grupo de médicos do serviço assinou uma primeira carta questionando o plano de obras e uma segunda pedindo a revogação das exonerações.

O desenrolar do processo levou a que vários chefes e subchefes das equipas de obstetrícia das urgências entregassem uma carta de demissão ao conselho de administração e que, em apoio aos anteriores directores, vários médicos se mostrassem indisponíveis para realizar mais do que as 150 horas extraordinárias anuais a que estão obrigados por lei. A situação levou a que tivesse de haver uma adaptação das equipas das urgências no Hospital de Santa Maria e à transferência de grávidas de baixo risco para hospitais privados de Lisboa.