Primeiro-ministro indigita diplomata Marinho da Costa para director do SIED

José Pedro Marinho da Costa foi esta segunda-feira indigitado director do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED) pelo primeiro-ministro. O diplomata vai suceder a Carlos Pires, actual secretário de Estado da Defesa.

O director indigitado foi director de Serviços dos Assuntos Institucionais na Direcção-Geral da Administração Escolar (DGAE) e antes exerceu funções na Representação de Portugal junto da União Europeia (REPER). O SIED está integrado no SIRP (Sistema de Informações da República Portuguesa).

O diplomata licenciou-se em Relações Internacionais no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e realizou uma pós-graduação em Estudos Europeus pelo Instituto Europeu da mesma universidade.

De acordo com o comunicado enviado pelo gabinete do primeiro-ministro, José Pedro Marinho da Costa "tem ampla experiência diplomática", tendo exercido funções nas embaixadas de Cabo Verde e Marrocos. Foi ainda director de Serviços da Diplomacia Económica na Direcção Geral dos Assuntos Técnicos e Económicos (DGATE) e Cônsul-Geral em Marselha.

O gabinete do chefe do Governo acrescenta ainda que o líder do principal partido da oposição, o social-democrata Luís Montenegro, já foi informado da nomeação. "Irão agora ser desencadeados os procedimentos tendo em vista a sua nomeação, concretamente a audição na Assembleia da República", lê-se no comunicado.

José Pedro Marinho da Costa foi nomeado para ocupar o cargo anteriormente desempenhado por Carlos Pires, a quem o primeiro-ministro agradece "os serviços prestados na liderança do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa", conclui o gabinete de Costa. Carlos Pires tomou posse enquanto secretário de Estado da Defesa no passado dia 20 de Julho, cerca de duas semanas depois de Marco Capitão Ferreira ter apresentado a demissão deste cargo.