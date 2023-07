Novo secretário de Estado da Defesa já tomou posse em Belém

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu esta quinta-feira posse ao novo secretário de Estado da Defesa Nacional, Carlos Pires, numa cerimónia no Palácio de Belém, em Lisboa.

A Presidência da República divulgou na quarta-feira à noite a nomeação de Carlos Pires, até agora director do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED), para o cargo de secretário de Estado da Defesa, por proposta do primeiro-ministro, António Costa.

"Hoje não falo, hoje agradeço a vossa presença e sinto-me muito honrado em ter sido escolhido e em merecer a confiança do senhor Presidente da República, do senhor primeiro-ministro e, naturalmente, da senhora ministra da Defesa Nacional, com quem irei trabalhar", começou por dizer o novo governante aos jornalistas.

Interrogado se considera que a sua formação de diplomata o ajudará no desempenho das funções de secretário de Estado da Defesa, Carlos Pires respondeu: "Penso que sim, penso que a minha formação ajudará, tal como também agora as informações."

"A política externa portuguesa tem três pilares, que são a diplomacia, as informações e a defesa", disse. E acrescentou: "Sinto-me à vontade neste âmbito da política externa e quero contribuir justamente com a minha experiência de diplomata e das informações, e agora na Defesa, na qual já trabalhei, para poder ajudar o melhor possível a senhora ministra".

Questionado, depois, sobre os casos judiciais relacionados com a Defesa Nacional, Carlos Lopes Pires declarou: "Acabei de tomar posse e só espero é ganhar a confiança de com quem vou trabalhar e lidar, e ganhar a confiança de todos os portugueses".

"Mostrar que estou à altura, de facto, das expectativas e da confiança que foi em mim depositada pelas mais altas autoridades e poder dar o meu contributo justamente para poder ajudar a senhora ministra nessa exigente tarefa que é a dela", concluiu.

Carlos Pires, diplomata de carreira, substitui neste cargo Marco Capitão Ferreira, que se demitiu do Governo a 7 de Julho, dia em que foi constituído arguido no âmbito do processo Tempestade Perfeita, que levou a Polícia Judiciária a fazer buscas no Ministério da Defesa.

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, o primeiro-ministro, António Costa, e a ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, estiveram presentes nesta curta cerimónia de posse, que decorreu na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém.

Notícia actualizada às 21h41 com mais informação