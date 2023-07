Riad Salamé, de “mágico financeiro” a coveiro de um Líbano na ruína

A saída de cena do homem que chegou a ser considerado um dos melhores governadores de bancos centrais do mundo e “passou a representar décadas de corrupção da elite” libanesa é o fim de uma era.

Trinta anos chegam para muito em qualquer lado. No Líbano e na sua capital, a “fénix urbana” que a lenda diz ter sido reconstruída das cinzas sete vezes, houve tempo para tentar sarar as feridas da guerra civil e reerguer um país; para atentados traumáticos, incluindo o que matou o político mais influente do pós-guerra e levou à retirada das tropas sírias; para uma guerra destruidora entre Israel e o Hezbollah; uma revolta popular e “uma das maiores explosões não-nucleares da história”, em 2020, quando já se vivia uma crise profunda, que o Banco Mundial diz ser um dos mais graves “colapsos económicos” no mundo em 150 anos.