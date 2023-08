Norte-americano procura autores de mensagens portuguesas encontradas em garrafas

“Olá pessoal de Portugal! Tenho outra mensagem numa garrafa para vocês.” Clint Buggington, mais conhecido como “O caçador de mensagens numa garrafa” (themessageinabottlehunter, no original, com site e redes sociais), acaba de publicar uma nova missiva encontrada numa garrafa à beira-mar.

Escrita em português, tem data de Julho de 2012, e foi encontrada pelo norte-americano três anos depois. “Tenho lutado para entendê-la desde então, por isso tem ficado na prateleira”, escreve no Instagram. “Mas vocês ajudaram tanto com a mensagem misteriosa 'Mercedes / Margarida / Maria' que eu sei que conseguimos resolver esta juntos!”

Clint Buggington encontrou a primeira garrafa com uma mensagem dentro em 2007, tendo ficado “viciado” nestes “tesouros” depois de ter descoberto sete em duas semanas. O projecto The Message in a Bottle Hunter nasceu em 2011 e desde então o músico norte-americano, natural de Salt Lake City, no Utah, partilha as suas descobertas nas redes sociais, procurando ajuda para decifrar as mensagens e encontrar os seus autores ou destinatários, criando “amigos a partir de completos desconhecidos em todo o mundo”.

Há pouco mais de uma semana, Clint lançou duas garrafas a votação, ambas encontradas em Fevereiro deste ano nas “praias desertas” das Caraíbas. Qual haveria de abrir primeiro? Venceu a de vinho, já sem rótulo, e lá dentro encontrou uma curta mensagem escrita em português no verso de um bilhete de autocarro da Rede Expressos.

“Toda a gente parece concordar que é datada de 2015, e foi enviada de Cascais, e que é dedicada a três mulheres chamadas Mercedes, Margarida e Maria”, escreveu numa publicação este domingo, depois de vários comentários de portugueses noutras publicações sobre o tema ao longo da semana. “O nosso trabalho é encontrar estas três mulheres”, lança, “ciente de que é altamente improvável que funcione”, “mas não mais improvável do que ter encontrado a mensagem engarrafada em primeiro lugar”.

Aproveitando o feedback que tem recebido, Clint lançou esta segunda-feira uma nova mensagem escrita em português, mais antiga, onde parece ser possível ler-se um endereço de e-mail, a data “Julho 2012”, “Viagem Lisboa-Açores” e uma prosaica missiva: “Ao terceiro dia, já passaram os enjoos! E já comemos e bebemos.”

Ao longo dos anos, Clint já encontrou mais de 100 mensagens em garrafas e conseguiu descobrir dezenas de remetentes, alguns dos quais se tornaram amigos. “Fico sempre impressionado com o poder das mensagens em garrafas. Podem parecer tontas para alguns mas, pessoalmente, acho que as mensagens em garrafas têm o poder de conectar as pessoas de maneira profunda”, escreve no site.

Além deste lado de “pura aventura” – “a emoção de encontrá-las é intensa” –, o norte-americano aproveita para alertar para a poluição dos oceanos e zonas costeiras. “Embora vá à procura de 'tesouros', o que mais encontro é lixo. Procurar mensagens em garrafas abriu-me os olhos para o problema impressionante da poluição de plástico nos nossos oceanos.”