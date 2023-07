Voltaram os casos de mpox. É motivo de preocupação?

Depois da quebra significativa nos casos confirmados de mpox (vírus monkeypox, anteriormente conhecido como varíola-dos-macacos) desde final de Agosto do ano passado, esta infecção volta agora às notícias com 49 novos casos confirmados em Portugal desde o início de Junho – são já 1002 pessoas infectadas desde Maio de 2022, uma das quais morreu. No mundo inteiro, registaram-se mais de 88 mil casos, também desde Maio do ano passado.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt