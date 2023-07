Jogadora marroquina é a primeira a usar hijab num Campeonato Mundial de Futebol

Nouhaila Benzina entrou em campo, frente à Coreia do Sul, com o véu islâmico na cabeça. A selecção de Marrocos conseguiu o primeiro golo e a primeira vitória em Campeonatos do Mundo.

A selecção de Marrocos conseguiu escrever no mesmo jogo, frente à Coreia do Sul, três novos capítulos na história do país. Além do primeiro golo num Mundial de Futebol Feminino e da primeira vitória na competição, o jogo ficou marcado pela primeira vez que uma atleta entrou em campo, num campeonato do mundo, com um hijab.

Nouhaila Benzina, defesa da selecção marroquina, de 25 anos - que não tinha jogado contra a Alemanha -, foi a primeira jogadora de futebol a envergar, num campeonato do mundo, com o equipamento desportivo, o véu que as mulheres muçulmanas costumam utilizar para cobrir o cabelo, orelhas e pescoço. No campeonato marroquino, onde veste as cores do ASFAR, a jogadora já costuma utilizar o véu durante os jogos.

O hijab foi proibido pela FIFA em 2007, depois de no Canadá, uma menina entrar em campo com a peça de vestuário e ser impedida de jogar pelo árbitro. Só em 2014 a proibição foi levantada pela FIFA mas, até então, nenhuma jogadora tinha participado num Mundial de Futebol a utilizar um hijab.

Em alguns países, como é o caso francês, as jogadoras continuam a não poder utilizar o véu em partidas de futebol.

A festa improvável das marroquinas fez-se através do golo de Ibtissam Jraidi, de 30 anos, que marcou logo aos seis minutos de jogo. A selecção marroquina, como explicita a CNN, está 55 lugares abaixo da Coreia do Sul nos rankings mundiais.

A selecção de Marrocos soma assim os primeiros três pontos depois de ter sido derrotada por uns duros 6-0 frente à Alemanha, ficando, de momento, no terceiro lugar do grupo H. Quinta-feira, as marroquinas jogam o terceiro e último jogo da fase de grupos frente à Colômbia