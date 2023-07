Pluralismo dos media europeus: o problema da concentração

Media Pluralism Monitor mostra Europa a derrapar na área da concentração dos media. Portugal detinha a sétima posição no ranking europeu do MPM 2022 e este ano descemos um lugar.

No ano em que a Comissão Europeia consolida o Media Pluralism Monitor (MPM) como ferramenta fundamental de avaliação do pluralismo nos media europeus, e simultaneamente se abalança para próximos voos em matéria de concentração no sector da comunicação social, podemos dizer que o panorama geral europeu se agravou desde o ano passado na área da concentração dos media – designada no MPM por Pluralidade de Mercado –, que surge este ano com “alto risco” (69%).