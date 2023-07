Carlos Moedas responde a Bordalo II e estende outro tapete no altar-palco: “Bem-vindos”

Presidente da Câmara de Lisboa respondeu ao acto de protesto de Bordalo II com um vídeo no Instragram. Foi ao altar-palco da Jornada Mundial da Juventude e colocou um tapete que diz “Bem-vindos”.

Um dia depois de o artista plástico Bordalo II ter colocado um tapete com ilustrações de notas de 500 euros na escadaria do altar-palco da Jornada Mundial da Juventude, Carlos Moedas respondeu: voltou ao Parque Tejo e estendeu ele próprio, na mesma escadaria, um tapete de boas-vindas.

O momento foi publicado na conta oficial do presidente da Câmara Municipal de Lisboa no Instagram, ao som de "One Love", de Bob Marley. O vídeo mostra Moedas a aproximar-se do palco e a colocar na escadaria um tapete castanho com a mensagem "Bem-Vindo" — precisamente no mesmo sítio onde Bordalo II realizou a intervenção artística clandestina.

Na mensagem publicada nas redes sociais, Carlos Moedas escreveu: "Agora sim, o tapete está posto. Aqui, são todos bem-vindos". Além das hashtags referentes à Jornada Mundial da Juventude, que arranca na próxima terça-feira, e à Câmara Municipal de Lisboa, Moedas juntou mais uma: #peaceandlove ou, em português, "Paz e Amor".