Vado Más Ki Ás: “Mercúrio é para proteger a nossa música e a nossa energia”

Com o nome artístico de Vado Más Ki Ás, tem sido um dos impulsionadores do chamado rap crioulo em Portugal. Nascido em Lisboa, em 1995, no Bairro 6 de Maio, na Amadora, para onde vieram morar os seus pais, ambos cabo-verdianos da Ilha de Santiago e vindos da zona do Tarrafal, teve uma infância difícil mas foi superando as dificuldades através da música. Com vários álbuns gravados, o primeiro dos quais em 2014, lança esta sexta-feira um EP intitulado Mercúrio, pretexto para uma conversa em torno do seu percurso.

