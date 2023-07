Queres fazer crítica de cinema? O Porto Post Doc tem um workshop gratuito

Participar em debates e painéis com críticos de cinema e cineastas, produzir textos em contexto de laboratório de escrita e, talvez, vê-los publicados no P3. Tudo com orientação de críticos como Christopher Small, Ela Bittencourt, Leo Goldsmith, Olivia Cooper-Hadjian e Ricardo Vieira Lisboa. É isto que podes esperar do Critics Lab, um workshop inserido no programa do festival de cinema Porto/Post/Doc que este ano comemora a sua 10.ª edição. O objectivo do programa de mentoria é "apoiar o desenvolvimento de uma nova geração de críticos, em linha com o objetivo de incentivar a participação de autores emergentes ligados ao cinema".

As candidaturas já estão abertas e terminam no dia 31 de Agosto. Os candidatos devem ter entre 18 a 35 anos, falar e escrever inglês de forma fluente, serem apaixonados por cinema e terem vontade de explorar “abordagens inovadoras à escrita e à discussão de cinema”, descreve a organização.

O festival Porto/Post/Doc vai acontecer entre 18 e 25 de Novembro, por isso, durante esses dias, os participantes do laboratório de crítica de cinema que não sejam residentes na Área Metropolitana do Porto terão alojamento garantido, bem como acreditação para participar em todas as secções do festival e acesso a outros eventos de networking que aconteçam. A alimentação e as deslocações não estão incluídas.

Além destes requisitos, o processo de candidatura passa pela entrega de dois textos sobre um filme (com 3000 palavras cada), uma carta de motivação, um CV e uma foto de identificação, tudo isto em inglês.

Já é possível fazer a candidatura online, procedimento que termina no último dia do próximo mês, e os resultados do processo de selecção vão ser divulgados no dia 18 de Setembro.