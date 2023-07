Mundial feminino: Francisco Neto revoluciona “onze” luso com sete alterações

A selecção portuguesa feminina de futebol vai apresentar-se face ao Vietname, em Hamilton, Nova Zelândia, na segunda jornada do Grupo E do Mundial2023, com sete alterações em relação ao "onze" que defrontou os Países Baixos.

Em comparação com a equipa inicial da estreia (0-1 em Dunedin, no domingo), apenas "sobrevivem" Ana Borges, que vai ser a capitã, Carole Costa, Tatiana Pinto e Jéssica Silva.

De resto, Francisco Neto mudou tudo, a começar pela baliza, onde surge Patrícia Morais, em vez Inês Pereira, enquanto na defesa, são novidades Lúcia Alves, Ana Seiça e Joana Marchão.

Para o meio-campo, é novidade Andreia Jacinto e, no ataque, entram Kika Nazareth e Telma Encarnação.

Em relação à estreia, e além da guarda-redes, saem do "onze" Catarina Amado, Diana Gomes, Dolores Silva, Fátima Pinto, que se lesionou no joelho direito face às neerlandesas, Andreia Norton e Diana Silva.

Face às escolhidas, Portugal tanto pode alinhar num sistema de três centrais, um "3-5-2", ou numa defesa clássica, com quatro jogadoras, um "4-3-3".

Depois de perder com os Países Baixos (0-1 no domingo, em Dunedin), Portugal joga esta quinta-feira, a partir das 19h30 locais (8h30 em Lisboa), em Hamilton, contra o Vietname, que se estreou com uma derrota por 3-0 face aos Estados Unidos.

Para continuarem na corrida aos "oitavos", prémio para as duas primeiras colocadas de cada grupo, as comandadas de Francisco Neto precisam de bater as asiáticas, num embate entre estreantes, da segunda ronda do Grupo E.

Antes, em Wellington, os Estados Unidos, últimos adversários de Portugal, a 1 de Agosto, em Auckland, empataram 1-1 com os Países Baixos, na reedição da final de 2019, que as norte-americanas ganharam por 2-0.