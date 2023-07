“Seria um erro achar que atirar dinheiro para cima resolve os problemas”

Depois de anunciar um crescimento mais forte da economia este ano e de apresentar um excedente orçamental mais alto no primeiro trimestre, Fernando Medina não se compromete ainda com mais detalhes sobre a descida do IRS que o Governo diz estar a planear para o próximo Orçamento do Estado (OE). Mas confirma o prolongamento do programa IVA Zero até ao final do ano e admite a aplicação dessa e de outras medidas em 2024. “Vamos avaliar, em função da evolução da inflação, das taxas de juros, das necessidades em cada momento, quais são as medidas eficazes”, afirma, negando que o calendário eleitoral possa ser aqui o factor decisivo.

