Cuidado com o Pet. Tenho um novo animal em casa. O que fazer para que todos se dêem bem?

Cuidado com o Pet é o podcast do P3 sobre animais de estimação. Neste episódio, quisemos saber que estratégias utilizar para que o novo animal e o antigo se entendam.

A cada novo ano, os alertas contra o abandono de animais repetem-se, mas mesmo assim, os números aumentam cada vez mais, em especial na época do Verão. Por outro lado, as férias podem ser a altura indicada para quem está a pensar adoptar um segundo animal e garantir que todos se dão bem.

Foto

“No caso dos gatos, é preciso preparar um espaço à parte para que o novo inquilino possa estar seguro. O ideal é que não haja logo o confronto e contacto directo entre os dois animais”, começa por explicar Ana Palha, membro da União Zoófila e convidada deste episódio do podcast Cuidado com o Pet. No caso dos cães, é importante que o dono vigie os encontros entre os animais e respeite a territorialidade, mas não só.

Segue o Cuidado com o Pet no Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud e outras aplicações para podcasts.

Conhece os podcasts da rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tens uma ideia ou sugestão? Envia um e-mail para podcasts@publico.pt.